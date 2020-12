WONDER WOMAN 1984: PATTY JENKINS SVELA PERCHÉ AVEVA QUASI RINUNCIATO ALLA REGIA

Wonder Woman 1984 avrebbe potuto avere un'altra persona dietro la macchina da presa: Patty Jenkins ha infatti svelato che aveva quasi rinunciato all'incarico a causa delle lunghe trattative con lo studio.

La filmmaker ha parlato della situazione durante il podcast Happy Sad Confused ricordando le difficoltà affrontate nel trovare un accordo.

Patty Jenkins ha spiegato che stava per rinunciare al sequel durante le negoziazioni del suo contratto per Wonder Woman 1984: "Stavo per lasciar perdere. Ho anche detto che sarei stata felice di andare da un altro studio e guadagnare un quarto della cifra perché non è un sequel, per principio, nessun problema. Essendo qualcuno che non ha mai guadagnato nulla nella propria carriera fino a Wonder Woman è una situazione interessante ed ero tranquilla. Ho pensato 'Ehi, lo capisco'. Ma ora pensavo 'Ascoltate, non ho mai guadagnato nulla nella mia carriera perché voi eravate in vantaggio e io no, ma ora la situazione è cambiata ed è il momento di cambiare le carte in tavola'".

La regista ha infatti lottato per avere un compenso che considerava equo: "Era facile trovare tutti gli uomini che non solo avevano delle percentuali, ma avevano realizzato dei film indipendenti e poi un film di supereroi. Sono stati pagati sette volte più di me per il loro primo film tratto dai fumetti. Poi al secondo sono stati comunque pagati più di me. Era facile dire 'Non può andare così. Non può davvero. E non può essere realmente in occasione di Wonder Woman...' Farlo è stato interessante e anche semplice perché ero realmente seria. Pensavo 'Se non posso uscirne vittoriosa allora sto deludendo tutti'. Se non io, chi poteva farlo? Quindi è diventato è qualcosa che mi ha realmente, davvero appassionata".

Il nuovo film DC, in arrivo nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, Wonder Woman 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.

